Bandar Lampung (Lampost.co): PT Hutama Karya (Persero) memastikan segmen Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) kembali beroperasi. Operasi dari Gerbang Tol Lambu Kibang (KM 202+036) hingga Gerbang Tol Simpang Pematang (KM 239+907) itu sejak 11 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

Perusahaan sebelumnya memanfaatkan ruas tersebut sebagai lokasi uji coba pendaratan pesawat tempur. Hal itu untuk memperkuat kesiapan operasional landasan darurat dalam mendukung pertahanan negara. Kegiatan tersebut sekaligus mencatat pendaratan pesawat tempur pertama di ruas jalan tol di Indonesia.

Pemerintah menggelar uji coba tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional melalui optimalisasi infrastruktur strategis.

Sejumlah pejabat menghadiri agenda itu, yakni Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono. Kemudian, Plt. Direktur Operasi III Agung Fajarwanto, dan EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Dwi Aryono Bayuaji.

Donny Ermawan menegaskan bahwa pemerintah memanfaatkan ruas tol sebagai landasan darurat. Hal itu untuk memperkuat sistem pertahanan semesta yang adaptif terhadap berbagai skenario darurat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Hutama Karya atas dukungan dalam uji coba tersebut. Donny menyebut langkah itu sebagai wujud nyata pertahanan semesta.

Diana Kusumastuti menilai infrastruktur jalan tol memiliki peran strategis yang tidak hanya menunjang konektivitas, tetapi juga mendukung kepentingan nasional secara luas. Ia menyampaikan terima kasih atas keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tempur yang berlangsung aman.

“Alhamdulillah. Terima kasih karena uji coba pendaratan pesawat tempur di segmen jalan tol ini selamat. Kami jadikan acuan. Terima kasih,” ujarnya, Kamis, 12 Februari 2026.

Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan uji coba tersebut. Ia menyatakan TNI AU dan Hutama Karya bersinergi untuk menyukseskan pendaratan pesawat tempur sebagai bagian dari komitmen bersama bagi kemajuan Indonesia.

Optimalkan Tol

Di sisi lain, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menegaskan perusahaan mengoptimalkan infrastruktur jalan tol untuk kepentingan negara sekaligus menjaga standar keselamatan, keamanan, dan keandalan operasional secara maksimal. Selain itu, perusahaan menyiapkan penyesuaian desain pada median jalan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna.

Mardiansyah memastikan operasional ruas tol tersebut kini kembali berjalan normal dan dapat melintas sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu serta arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama,” katanya.