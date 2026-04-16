Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Pada Kamis, 16 April 2026, cuaca Provinsi Lampung Berawan waspada potensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan:

Pagi hari:

Prakirakan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Tanggamus, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan.

Siang-sore hari:

Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.

Malam hari:

Masih Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.

Dini hari:

Prakirakan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan.

Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 34,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 31,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu secara umum angin bertiup dari arah Timur – Selatan dengan kecepatan 9 – 25 Km/Jam.

Peringatan Dini:

Waspada potensi hujan sedang – lebat besertai kilat/petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung.

Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro. Lalu pada dini hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara.