Bandar Lampung (Lampost.co): Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Lampung memperkuat sistem pembinaan sekaligus pengamanan di seluruh lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan negara (rutan) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Pelaksana Harian Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, menegaskan bahwa jajarannya menjalankan langkah tersebut melalui rangkaian kegiatan Safari Ramadan. Program ini bertujuan memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas keamanan di dalam lapas dan rutan.

“Kami mendatangi sejumlah lapas dan rutan, khususnya di Kota Bandar Lampung hingga ke luar daerah seperti Sukadana. Kami ingin melihat langsung aktivitas Ramadan warga binaan sekaligus memastikan sistem pengamanan berjalan dengan baik,” kata Hilal saat mengunjungi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, beberapa hari lalu.

Hilal menjelaskan bahwa suasana Ramadan sering memunculkan kerinduan warga binaan terhadap keluarga mereka. Kondisi tersebut mendorong pihaknya mengarahkan jajaran lapas dan rutan untuk menggelar kegiatan buka puasa bersama keluarga sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.

“Pertemuan dengan keluarga saat buka puasa bersama memberikan kebahagiaan tersendiri bagi warga binaan. Namun, petugas tetap menjalankan pengawasan secara ketat dan berkoordinasi dengan aparat TNI maupun Polri di setiap wilayah,” ujarnya.

Selain memperkuat kegiatan keagamaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung juga mulai menyiapkan langkah pengamanan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Langkah tersebut bertujuan mengantisipasi lonjakan kunjungan keluarga yang biasanya meningkat tajam menjelang Lebaran.

Hilal juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan pemberian remisi khusus keagamaan bagi ribuan narapidana di Lampung kepada pemerintah pusat.

“Kami mengusulkan remisi bagi sekitar tiga ribu warga binaan di wilayah Lampung. Biasanya keputusan dari pusat keluar sekitar dua hingga tiga hari sebelum Idulfitri,” katanya.

Melalui penguatan pembinaan dan pengamanan tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung berharap suasana kondusif di dalam lapas dan rutan di seluruh Provinsi Lampung tetap terjaga hingga perayaan Idulfitri mendatang. (ANT)