Bandar Lampung (Lampost.co) — Kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Terutama dalam upaya efisiensi energi dan peningkatan produktivitas kerja.

Peneliti Pusat Studi dan Informasi Pembangunan, Asrian Hendicaya, mengatakan kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan untuk melakukan efisiensi. Sekaligus menjaga kinerja birokrasi di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini.

Menurutnya, kondisi yang ada menuntut pemerintah untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas. Salah satu langkah yang pemerintah tempuh adalah dengan menerapkan pola kerja WFH bagi ASN pada waktu tertentu.

“WFH merupakan salah satu solusi yang dijalankan pemerintah untuk mendorong efisiensi sekaligus menjaga produktivitas kerja aparatur,” ujar Asrian, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan mengurangi mobilitas ASN, sehingga penggunaan kendaraan pribadi maupun operasional dapat berkurang. Dampaknya, konsumsi bahan bakar dan energi juga ikut berkurang.

Selain itu, penggunaan fasilitas kantor yang memerlukan energi seperti listrik, pendingin ruangan, hingga operasional gedung juga dapat berkurang.

“Dengan berkurangnya mobilitas ASN, penggunaan kendaraan akan turun. Hal ini secara langsung akan mengefisienkan penggunaan energi, termasuk energi yang digunakan di lingkungan perkantoran,” jelasnya.

Berkurangnya Kemacetan

Lebih jauh, Asrian menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak sosial yang lebih luas. Seperti berkurangnya kemacetan lalu lintas, khususnya pada jam sibuk di pagi hari saat berangkat kerja dan sore hari ketika pulang kerja.

Menurut Asrian, kemacetan yang berkurang juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan energi yang biasanya terbuang saat kendaraan terjebak antrean panjang di jalan.

Secara makro, efisiensi energi yang tercipta dari kebijakan tersebut berpotensi mengurangi beban subsidi energi pemerintah. Kondisi itu pada akhirnya dapat menekan belanja konsumtif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika penghematan energi bisa terjadi secara luas, maka beban subsidi pemerintah juga dapat berkurang. Ini tentu membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan pembangunan yang lebih produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan WFH tetap bergantung pada kedisiplinan dan manajemen kerja yang baik agar produktivitas ASN tetap terjaga.