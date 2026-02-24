Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Provinsi Lampung mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan integritas. Kemudian mengedepankan sinergi antar jajaran pemerintah daerah.

Hal tersebut tersampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan saat melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 24 Februari 2026.

Kemudian ia mengatakan ada tiga hal penting yang harus dijalankan. Pertama, bekerja dengan integritas dan loyalitas. Kedua, membangun sinergi lintas perangkat daerah. Ketiga, mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

“Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tetapi harus melalui kolaborasi,” katanya.

Selanjutnya ia mengingatkan kembali visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menuntut kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung menargetkan penguatan struktur ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.