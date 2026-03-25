Kalianda (lampost.co)–Arus balik Lebaran 1447 Hijriah di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menunjukkan tren meningkat pada Selasa, 24 Maret 2026 atau H+2 Idulfitri. Ruang tunggu keberangkatan terpantau padat penumpang pejalan kaki yang bersiap menyeberang menuju Pelabuhan Merak, Banten.

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, mengungkapkan bahwa terjadi kenaikan volume penumpang yang sangat tajam ketimbang periode tahun sebelumnya. Berdasarkan rekapitulasi data 24 jam dari Posko ASDP, total pemilir yang menyeberang melalui tiga titik utama (Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu) mencapai angka yang fantastis.

Realisasi 2026: 91.657 orang penumpang.

Realisasi 2025: 57.801 orang penumpang.

Persentase Kenaikan: Tumbuh sebesar 58,6 persen.

Para pemilir mengaku sengaja kembali lebih awal untuk mengejar jadwal masuk kerja serta menghindari potensi kemacetan parah yang diprediksi terjadi pada titik puncak arus balik mendatang.

Guna menjaga ketertiban di dalam kawasan pelabuhan, manajemen ASDP telah mengaktifkan serangkaian langkah mitigasi, antara lain:

Delay System: Pengaturan ritme kedatangan penumpang agar tidak terjadi penumpukan di satu waktu. Skrining Tiket: Verifikasi ketat terhadap kepemilikan tiket digital sebelum penumpang memasuki area ruang tunggu. Optimalisasi Kapasitas: Memastikan seluruh fasilitas penunjang di dermaga berfungsi secara maksimal untuk melayani arus penumpang yang terus mengalir.

Pihak ASDP menekankan bahwa keselamatan pengguna jasa merupakan prioritas. Partogi mengimbau para penumpang untuk senantiasa menjaga kondisi fisik dan mematuhi instruksi petugas di lapangan demi kelancaran bersama. (ANT)