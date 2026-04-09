Bandar Lampung (Lampost.co) — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktek penimbunan dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) ilegal.

Polda Lampung menyegel tiga gudang pinggir laut Desa Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Rabu, 8 April 2026. Total 203 ton BBM disita dari lokasi tersebut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan, produksi dari tiga lokasi ini jika terakumulasi mencapai Rp.160,7 miliar selama tiga tahun belakangan ini.

“Kerugian sekitar Rp40 miliar pertahun,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.

Kemudian Kapolda menyebut, 32 orang tertangkap, yang terdiri dar pekerja gudang, supir dan kernet. Kemudian aparat juga mengamankan, 10 unit colt diesel yang telah termodifikasi untuk menampung BBM. Lalu 190 tandon dengan kapasitas 1.000 liter, alcon, selang, HP, tangki minyak dan benda-benda lainnya.

“Kami juga mengamankan 3 unit kapal” kata alumnus Akabri 1993 itu.