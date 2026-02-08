Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan capaian sektor pariwisata Lampung terus menunjukkan tren positif.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 24,7 juta wisatawan mengunjungi Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Pembahasan Kerja Sama Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Kemaritiman di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurut Gubernur Mirza, capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya daya saing pariwisata Lampung. Ini sekaligus hasil kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Angka kunjungan wisatawan yang tinggi ini harus kita dukung dengan infrastruktur dan layanan kemaritiman yang memadai, termasuk transportasi laut dan industri pendukungnya,” katanya.

Kaldera 2026

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan kalender event daerah bertajuk Kalender Event Daerah (Kaldera) 2026. Langkah ini sebagai strategi memperkuat identitas budaya sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Ada 72 agenda yang telah pemprov susun untuk digelar sepanjang Januari hingga Desember 2026. Event ini mencakup berbagai sektor mulai dari budaya dan adat, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, hingga edukasi.

Puluhan event tersebut pemprov rancang sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus sarana promosi potensi Lampung secara berkelanjutan.

Dengan sebaran kegiatan di berbagai kabupaten/kota, Kaldera harapannya mampu menarik kunjungan wisatawan. Serta memperkuat identitas Lampung sebagai destinasi unggulan di Sumatera.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdiansyah menyebut proyeksi nasional menunjukkan angka kunjungan wisata berada pada kisaran 24 hingga 25 juta orang.

“Target kunjungan wisata Lampung tahun 2026 memang belum keluar. Tapi kalau melihat prediksi dari pusat, kemungkinan angkanya sekitar 24 atau 25 juta wisatawan. Namun angka pastinya masih menunggu penetapan,” ujarnya.