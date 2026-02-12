Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.

Terlebih dengan semangat yang sama dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai demi mendukung pelestarian alam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Forum DAS Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 11 Februari 2026.

Kemudian Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberadaan DAS memiliki peran strategis dalam mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan. Untuk itu, berbagai program konservasi, hilirisasi, serta penyelamatan DAS terus didorong oleh Pemprov Lampung.

“Kita sadar daerah aliran sungai harus kita selamatkan untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan harus dimulai dari upaya menjaga dan memulihkan DAS kita,” ujar Gubernur Mirza.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelamatan ekosistem. Khususnya melalui program-program yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai elemen lainnya.

“Kita harus bergerak bersama dan memiliki semangat yang sama. Program penyelamatan DAS ini harus melibatkan seluruh pihak agar hasilnya optimal,” ujar Mirza.