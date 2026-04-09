Bandar Lampung (Lampost.co) — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pada kawasan PKOR Way Halim.

Hal tersebut menjadi penting dalam upaya KONI meningkatkan mutu atlet asal daerahnya, sehingga berkompeten.

Langkah ini juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi berbagai event olahraga tingkat nasional, termasuk menuju PON XXIII Tahun 2032.

Pengembangan kawasan PKOR Way Halim dapat berlaku secara bertahap dan terencana dengan memperhatikan kebutuhan cabang olahraga serta standar fasilitas.

Upaya peningkatan ini memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, stakeholder olahraga, maupun sektor terkait lainnya.

Dengan pengembangan yang berkelanjutan, pihaknya mampu mendorong peningkatan prestasi atlet Lampung serta memperkuat posisi daerah dalam kancah olahraga nasional.

“Sejumlah fasilitas masih belum memadai, termasuk GOR Mini, GOR PPLP dan lainnya,” kata Wakil Ketua Umum KONI Lampung, Riagus Ria.

KONI Lampung juga menekankan terkait ketersediaan tempat latihan yang representatif.

Pengembangan PKOR Way Halim juga menjadi kawasan terpadu yang tidak hanya untuk mendukung pembinaan atlet, namun untuk sektor ekonomi dan pariwisata.