Bandar Lampung (Lampost.co) — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung terus memantapkan langkah dalam persiapan.

Persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 ini terlihat pada lakukan survei secara masif.

Salah satu upaya adalah melalui kegiatan survei dan visitasi venue pada wilayah Lampung Selatan, guna menilai kesiapan serta potensi lokasi.

Berdasarkan hasil peninjauan, sejumlah lokasi dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai venue pertandingan.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah serta berbagai stakeholder terkait, sebagai bentuk komitmen bersama menyukseskan PON 2032.

Dengan sinergi yang kuat, Lampung optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan berprestasi dalam ajang olahraga nasional tersebut.

Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria mengatakan, rencana verifikasi dan visitasi venue pada tanggal 14-18 April 2026 mendatang.

“Akan ada perombangan, renovasi sehingga venue yang terpakai memang layak untuk para atlet,” kata dia.