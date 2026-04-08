Bandar Lampung (Lampost.co) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032.

Provinsi Lampung sebagai tuan rumah bersama Banten mulai melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pengurus Cabang Olahraga (Cabor). Rapat tersebut berfokus pada persiapan visitasi dan verifikasi calon venue yang akan terlaksanakan oleh tim KONI Pusat dalam waktu dekat.

​Wakil Ketua Umum (Waketum) II KONI Lampung, Riagus Ria, memimpin langsung jalannya rapat teknis tersebut. Beliau menjabat sebagai Ketua Satgas Persiapan PON XXIII 2032 Lampung-Banten. Kemudian Riagus menegaskan bahwa tim verifikasi dari KONI Pusat terjadwalkan bekerja pada 14 – 18 April 2026 mendatang.

​”Seluruh personel pendamping wajib menguasai situasi venue secara mendalam,” ujar Riagus, Rabu, 8 April 2026.

Kemudian ia meminta tim tidak hanya paham teknis lapangan. Namun, mereka juga harus menguasai data jarak tempuh, rute perjalanan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

​Riagus menambahkan, aspek logistik seperti penginapan, rumah sakit terdekat, dan tempat makan menjadi variabel penting. Bahkan, petugas harus menyiapkan data jalur khusus transportasi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas selama kunjungan tim verifikasi berlangsung.

Sementara berdasarkan draf perencanaan, lokasi pertandingan atau venue akan tersebar pada beberapa titik strategis. Sebaran ini mencakup Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, serta Pesawaran. Penunjukan wilayah ini mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas bagi para atlet nantinya.

26 Cabang Pertandingan

​Dalam pembagian tugas, Lampung akan menggelar pertandingan untuk 26 cabang olahraga. Jumlah ini terdiri dari 21 cabor berdasarkan pembagian bersama Banten. Selain itu, terdapat 5 cabor privilege yang memang menjadi unggulan atau hak istimewa bagi Provinsi Lampung.

​Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan penyambutan resmi bagi tim verifikasi. Rencananya, Gubernur Lampung akan menyambut rombongan di Mahan Agung pada 14 April 2026. Acara tersebut bakal terhadiri oleh jajaran pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu, Waketum I KONI Lampung, Margono Tarmudji, membakar semangat para pengurus cabor. Ia menyebut momentum ini sebagai kesempatan emas menjadi pelaku sejarah olahraga Lampung. Pasalnya, ini adalah kali pertama Lampung dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga multievent terbesar di Indonesia.

​Salah satu poin penting dalam koordinasi ini adalah usulan perubahan format medali. Lampung berupaya memperjuangkan agar cabang angkat besi dan angkat berat bisa memperebutkan lebih banyak emas. Langkah ini menjadi strategi untuk mendongkrak posisi Lampung di klasemen perolehan medali nasional.

​”Kita perjuangkan medali angkat besi bisa diperebutkan per kelas sebanyak 3 medali emas,” kata Margono.

Rinciannya meliputi angkatan Clean and Jerk, Snatch, dan total beban. Begitu pula dengan angkat berat yang terusulkan memperebutkan 4 medali emas, termasuk Deadlift, Bench Press, Squat, dan total.