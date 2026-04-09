Bandar Lampung (Lampost.co) — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung terus mematangkan proses verifikasi menuju PON 2032.

Hal tersebut juga sebagai bagian dari kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032.

Langkah ini juga guna memastikan seluruh fasilitas pertandingan memenuhi standar yang telah tetap serta siap berguna dalam penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional.

Baca juga : KONI Lampung Dorong Peningkatan Sarana PKOR Way Halim

Verifikasi venue menjadi salah satu aspek krusial dalam menilai kesiapan infrastruktur olahraga, termasuk kualitas arena, aksesibilitas, serta kelengkapan sarana pendukung.

Upaya ini mencerminkan komitmen KONI Lampung bersama pemerintah daerah dalam menghadirkan penyelenggaraan PON yang sukses, profesional, dan berstandar tinggi.

Dengan persiapan yang matang, Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi terbaik serta meninggalkan legacy positif bagi perkembangan olahraga daerah.

“Ya tadi kita rapat koordinasi antara KONI, cabor, dan Dispora dalam rangka persiapan visitasi dan verifikasi KONI Pusat,” kata Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria.