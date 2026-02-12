Bandar Lampung (Lampost.co) — Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan. Namun saat ini DAS mulai terdegradasi dan perlu kita selamatkan.

Ketua Forum DAS Lampung, Slamet Budi Yuwono menjelaskan bahwa DAS memiliki fungsi vital, salah satunya sebagai sumber air irigasi. Terutama karena Lampung merupakan salah satu daerah penghasil pangan nasional.

“DAS berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi di Provinsi Lampung. Sebagai daerah penghasil pangan, kita harus melestarikannya. Sebagian DAS kita sudah mulai terdegradasi. Sehingga perlu diselamatkan agar tetap berkelanjutan dan mampu menjaga produksi pangan,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, salah satu tujuan Forum DAS adalah membangun semangat masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama mengurangi degradasi. Serta mengembalikan fungsi DAS sebagaimana mestinya.

“Kita harus benar-benar bersatu padu mengembalikan lahan kritis menjadi lahan yang baik. Sehingga fungsi DAS bisa kembali optimal dan lebih baik lagi,” katanya.

Penanaman Pohon

Sebagai langkah konkret, Forum DAS akan menggelar aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pelajar, masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

“Rencana aksi kami adalah menanam bersama seluruh masyarakat dan stakeholder. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung. Serta menjaga keberlanjutan produksi pangan Provinsi Lampung,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menggelar Rapat Koordinasi Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 11 Februari 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak. Terlebih dengan semangat yang sama dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai demi mendukung pelestarian alam.