Liwa (Lampost.co) — Dalam upaya memberikan pelayanan prima serta menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Lampung Barat melaksanakan kegiatan Strong Point pagi, Sabtu, 28 Februari 2026.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.30 hingga 08.00 WIB ini difokuskan pada pengamanan titik-titik persimpangan strategis di sepanjang Jalan Sudirman, Liwa. Langkah ini diambil mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada pagi hari, mulai dari pelajar hingga warga yang beraktivitas menuju tempat kerja di tengah suasana bulan puasa.

Kehadiran personel Polri di lapangan menjadi sangat krusial untuk mencegah kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Adapun titik-titik lokasi Strong Point yang menjadi fokus penjagaan meliputi:

Simpang Taman Kota Liwa

Simpang Rumah Sakit Liwa

Bundaran Tugu Liwa

Simpang Atwil

Simpang Seranggas

Simpang SPBU Liwa

Simpang TL Sebarus

Area depan MTS 1 Liwa

Personel Sat Lantas secara sigap mengatur arus kendaraan, membantu penyeberangan pejalan kaki, serta memberikan imbauan keselamatan kepada para pengendara agar tetap tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Pelayanan Humanis

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, melalui Kasatlantas IPTU Deni Saputra, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen kepolisian dalam melayani masyarakat secara humanis.

“Kami memprioritaskan kelancaran lalu lintas di jam-jam sibuk agar masyarakat dapat memulai aktivitas dengan aman dan nyaman, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Selain mengatur arus kendaraan, personel kami juga aktif memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di lapangan,” ujar IPTU Deni Saputra.

Pihaknya berharap masyarakat tetap waspada dan disiplin dalam berkendara sehingga situasi jalan raya di wilayah hukum Polres Lampung Barat tetap kondusif. Hingga berakhirnya kegiatan pada pukul 08.00 WIB, arus lalu lintas di sepanjang jalan utama Kota Liwa terpantau ramai namun tetap lancar, aman, dan terkendali.

Polres Lampung Barat akan terus konsisten melaksanakan kegiatan Strong Point sebagai upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat selama Ramadan 2026.