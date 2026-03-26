Liwa (lampost.co)–Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal merupakan pilar utama dalam membangun fondasi kemasyarakatan. Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, menyatakan bahwa perhelatan budaya Pesta Sekura Cakak Buah efektif dalam meningkatkan kohesi sosial dan persatuan antar-warga.

Tradisi tahunan ini dipandang bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan wadah rekonsiliasi dan penguatan persaudaraan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Melalui Pesta Sekura, masyarakat melebur dalam kegembiraan kolektif tanpa memandang latar belakang sosial.

“Pesta Sekura Cakak Buah mengajarkan kita tentang esensi kebersamaan dan persaudaraan. Ini adalah momentum di mana seluruh lapisan masyarakat bersatu dalam semangat kegembiraan yang tulus,” ungkap Mad Hasnurin saat dihubungi pada Rabu, 25 Maret 2026.

Salah satu rincian menarik dalam tradisi ini adalah prosesi Cakak Buah (memanjat pohon/pinang). Secara filosofis, aktivitas para peserta yang saling bahu-membahu untuk memanjat merupakan representasi nyata dari kerja sama tim dan interaksi yang sehat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini meliputi:

Gotong Royong: Kerja keras kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Interaksi Sosial: Ruang pertemuan fisik yang mempererat hubungan antar-tetangga dan kerabat.

Partisipasi Aktif: Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ritme pembangunan daerah melalui harmoni budaya.

Komitmen Pelestarian

Pemkab Lampung Barat berkomitmen penuh untuk menjaga warisan leluhur ini agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai identitas budaya “Bumi Sekala Bekhak”, Pesta Sekura akan terus berkembang sebagai aset kebanggaan daerah yang mampu menarik perhatian luas.

Mad Hasnurin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengobarkan semangat kolaborasi. Dengan menjadikan nilai-nilai luhur budaya sebagai dasar bertindak, percepatan kemajuan di Lampung Barat dapat tercapai secara berkelanjutan. (ANT)