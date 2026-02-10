Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari menyatakan dukungan penuh kepada Agita Nazara. Agita merupakan Finalis Puteri Indonesia 2026 perwakilan Provinsi Lampung. Kemudian mampu menampilkan jati diri perempuan Lampung yang cerdas, beretika, berdaya saing, dan berkepribadian kuat di tingkat nasional.

Dukungan tersebut tersampaikan Batin Wulan saat menerima kunjungan Agita Nazara di Kantor TP PKK Provinsi Lampung, Senin, 9 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Batin Wulan memberikan semangat serta pesan agar Agita mampu memanfaatkan ajang Puteri Indonesia. Terlebih sebagai ruang strategis untuk mengangkat budaya dan potensi daerah Lampung.

Kemudian Batin Wulan menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesiapan mental mengingat rangkaian karantina. Apalagi seleksi Puteri Indonesia 2026 masih panjang. Ia juga mendorong Agita untuk tetap menjaga etika, sikap, dan nilai-nilai kepribadian. Ini sebagai representasi perempuan Lampung panggung nasional.

Agita Nazara menyambut dukungan tersebut sebagai motivasi besar dalam perjalanannya menuju Puteri Indonesia 2026. Menurutnya, perhatian dan dukungan dari TP PKK serta Pemerintah Provinsi Lampung menjadi penguat kepercayaan diri dalam menjalani setiap tahapan seleksi.

Rekam Jejak Prestasi

Agita merupakan sosok perempuan muda Lampung dengan rekam jejak prestasi yang kuat. Ia merupakan Pasukan Paskibraka Nasional 2023, Muli Kabupaten Tulang Bawang 2024, Duta Wisata Indonesia 2025, serta saat ini tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Melalui ajang Puteri Indonesia 2026, Agita berkomitmen membawa identitas Lampung secara utuh. Tidak hanya melalui penampilan, tetapi juga melalui wawasan, etika, dan kontribusi nyata. Pada sesi unjuk bakat, Agita berencana menampilkan bernyanyi, menari, serta memainkan alat musik. Ini sebagai bentuk representasi kekayaan seni dan budaya Lampung.

Kemudian Agita berharap dapat memanfaatkan eksistensi Provinsi Lampung tingkat nasional melalui ajang Puteri Indonesia. Sekaligus memberikan inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk berani berprestasi dan berkontribusi bagi daerah.

Dengan dukungan penuh dari TP PKK dan Pemerintah Provinsi Lampung, Agita optimistis dapat menjalani seluruh proses Puteri Indonesia 2026 dengan baik. Kemudian mengharumkan nama Provinsi Lampung di tingkat nasional.