Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meluncurkan inisiatif ambisius melalui Program Desaku Maju. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal merancang pembangunan fasilitas pengering komoditas (dryer) secara masif di 500 desa sentra produksi guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.

Gubernur Mirza menekankan bahwa keberadaan fasilitas pengering ini bertujuan agar proses hilirisasi tidak lagi berpusat di kota, melainkan langsung di tingkat desa. Dengan teknologi ini, petani padi, jagung, dan singkong akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan hasil panen tidak lagi keluar dalam bentuk mentah.

“Kalau jagung dikeringkan dan diolah menjadi pakan ternak di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik sekaligus meningkatkan pendapatan petani secara signifikan,” ujar Gubernur Mirza di Bandar Lampung, Kamis, 5 Maret 2026.

Selain fasilitas pengering, Pemprov Lampung juga menyiapkan dua langkah strategis lainnya yakni distribusi POC: Program Pupuk Organik Cair di 2.000 desa untuk mendongkrak produktivitas lahan hingga 15 persen.

Kemudian, revitalisasi BUMDes. Memperkuat Badan Usaha Milik Desa agar mampu menjadi offtaker atau penyerap utama komoditas lokal.

Saat ini, dari sekitar 2.300 BUMDes yang berbadan hukum di Lampung, pemerintah fokus mengaktifkan kembali unit-unit yang pasif agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi warga.

Kolaborasi Vokasi dan Akademisi

Gubernur Mirza menyadari bahwa transformasi ekonomi desa membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Ia mengajak akademisi dan sarjana memperkuat pendidikan vokasi desa serta mendampingi tata kelola BUMDes.

Dengan ekosistem ekonomi yang kuat, modal tidak lagi lari keluar desa, melainkan berputar dan menyejahterakan 1,2 juta kepala keluarga petani yang menjadi tulang punggung populasi di Provinsi Lampung. (ANT)