Kalianda (Lampost.co) — Menjaga stabilitas kebutuhan pokok di tengah kekhusyukan bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026, jajaran Bhabinkamtibmas Polsek Candipuro, Polres Lampung Selatan, meningkatkan intensitas pengawasan di tingkat pedagang dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan. Selain itu, tujuan lainnya adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Personel Bhabinkamtibmas Polsek Candipuro, Bripka Dwi Suwandi, melaksanakan kegiatan sambang melalui metode Door to Door System (DDS) dengan mengunjungi para pelaku usaha di wilayah binaannya. Salah satu yang dikunjungi adalah usaha mikro milik Bapak Ridwan. Beliau adalah seorang pengrajin tempe setempat pada Rabu, 4 Maret 2026.

Pantauan Harga dan Stok Pangan

Dalam dialog langsung dengan warga, Bripka Dwi Suwandi memantau fluktuasi harga kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, telur, dan bahan pokok lainnya. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga komoditas pangan di wilayah Candipuro terpantau masih berada dalam batas wajar.

Bapak Ridwan, selaku pengrajin tempe, menyampaikan bahwa sejauh ini proses produksi dan distribusi masih berjalan lancar. Saat ini harga masih relatif stabil, dan tidak ada kelangkaan terhadap sembako, ungkapnya saat menerima kunjungan pihak kepolisian.

Apresiasi serupa datang dari Ibu Rita, pemilik warung sembako di lingkungan sekitar. Ia merasa terbantu dengan kehadiran polisi yang memberikan rasa aman bagi para pedagang maupun pembeli selama bulan suci ini.

Pesan Kamtibmas dan Antisipasi Hoaks

Selain mengecek harga pangan, Bripka Dwi Suwandi memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan. Ia menekankan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga lingkungan masing-masing dan segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan.

Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan, terutama mengenai isu kelangkaan pangan yang tidak benar. Jika ada kendala di lapangan, segera hubungi aparat kepolisian atau Bhabinkamtibmas. Tujuannya agar bisa dicegah lebih dini, ujar Bripka Dwi.

Komitmen Polsek Candipuro

Kapolsek Candipuro, Iptu Ali Humaini, menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat merupakan instruksi langsung. Langkah tersebut diambil untuk menjamin kenyamanan warga selama menjalankan ibadah puasa di tahun 2026 ini.

Menjadi tugas anggota Polri untuk selalu berada di tengah masyarakat guna menjalin silaturahmi. Tujuan lain adalah mewujudkan keamanan yang kondusif di wilayah Candipuro. Kami ingin memastikan warga dapat beraktivitas dengan tenang tanpa khawatir akan gangguan Kamtibmas maupun lonjakan harga pangan yang tidak terkendali, tegas Iptu Ali Humaini.

Kegiatan rutin ini harapannya dapat terus menjaga sinergitas antara Polri dan masyarakat di Lampung Selatan. Khususnya, dalam mengawal stabilitas ekonomi mikro di tingkat desa selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri mendatang. (TBN)