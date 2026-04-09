Kalianda (lampost.co)–Bagi Dwi Laksono dan tim piket Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Posko Natar, malam hanyalah pergantian shift untuk tetap terjaga. Di posko yang sederhana, telinga mereka selalu terpasang tajam-tajam, menunggu suara telepon atau deru mesin yang menandakan ada kondisi bahaya.

Sebagai komandan regu piket, Dwi memahami satu kebenaran bahwa kebakaran tidak mengenal musim. Ia tidak datang hanya saat kemarau, tetapi juga kala hujan, atau bahkan di tengah sunyinya waktu istirahat malam. Seperti yang terjadi di Dusun Sukamaju, Desa Natar, Lampung Selatan, Rabu malam 8 April 2026.

Malam itu, kejadiannya adalah kebakaran teknis yang terpicu masalah konektor listrik. Bagi mata awam, kabel-kabel di tiang listrik mungkin terlihat senyap. Namun di dalamnya ada energi besar yang jika salah langkah, bisa berubah menjadi jago merah yang beringas.

“Kebakaran teknis seperti ini sering kali tidak terduga. Warga sering kali panik karena berhubungan dengan arus listrik,” ujar Dwi, di sela tugasnya.

Bagi Dwi, memadamkan api hanyalah separuh dari tugasnya. Separuh lainnya adalah memastikan warga tetap tenang. Di setiap kejadian, ia selalu menitipkan pesan yang sama yakni jangan panik dan utamakan keselamatan.

Dwi menekankan betapa krusialnya kecepatan pelaporan. Itulah mengapa ia selalu mengingatkan warga untuk menyimpan nomor darurat Posko Natar 0853-5764-7774.

“Secepatnya hubungi kami. Jangan menunggu api membesar. Begitu melihat ada percikan atau asap yang tidak wajar, segera telepon,” tegasnya.

Selalu ada armada siap tempur dan air yang cukup. “Kami di sini untuk warga, kapan pun bantuan,” ujarnya setelah berhasil memadamkan api.