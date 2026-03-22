Kalianda (Lampost.co) — Momentum libur Idulfitri 1447 Hijriah mulai membawa peningkatan aktivitas di sejumlah destinasi wisata pesisir Lampung Selatan. Satuan Tugas (Satgas) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) Polres Lampung Selatan bergerak cepat melakukan pengamanan di kawasan wisata Pantai M Beach, Kalianda, pada Minggu, 22 Maret 2026.

Upaya Preventif Menjaga Kelancaran

Patroli yang dimulai sejak pukul 09.37 WIB ini menyasar jalur-jalur utama menuju tempat hiburan rakyat (THR). Langkah preventif ini diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan parah serta memastikan kenyamanan pemudik yang hendak menikmati suasana pantai di Lampung Selatan.Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lampung Selatan, AKP M. Erza Trisyahputra Nasution, memimpin langsung jalannya pemantauan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara intensif mengingat potensi lonjakan kunjungan wisatawan pada masa libur panjang Lebaran tahun ini.

AKP Erza menyampaikan bahwa kehadiran personel Satgas di titik-titik rawan kepadatan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Pihaknya terus melakukan monitoring pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari area wisata.

“Kami melaksanakan pemantauan arus lalu lintas guna memastikan kondisi tetap aman dan lancar. Fokus kami adalah jalur menuju lokasi wisata yang kerap mengalami peningkatan volume kunjungan saat libur Lebaran seperti sekarang,” ujar AKP Erza di sela-sela pemantauan.

Selain mengatur lalu lintas, petugas juga memberikan edukasi langsung kepada para pengendara agar tetap waspada dan disiplin di jalan raya.

“Kami mengingatkan para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga kecepatan, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Keselamatan adalah prioritas utama agar perjalanan liburan tetap aman dan menyenangkan,” tambahnya.

Kondisi Terkini di Lokasi

Berdasarkan data pemantauan hingga Minggu siang, situasi arus lalu lintas di akses masuk Pantai M Beach masih dalam kondisi normal dan terkendali. Belum terlihat adanya antrean panjang kendaraan yang berarti.

Data di lapangan mencatat kapasitas kantong parkir di Pantai M Beach saat ini telah terisi sekitar 60 unit kendaraan. Sementara itu, jumlah wisatawan yang sudah berada di lokasi diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.

Polres Lampung Selatan melalui Satgas Kamseltibcar Lantas berkomitmen untuk terus berjaga di titik-titik strategis sepanjang periode libur Lebaran. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan angka kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin dan masyarakat dapat menikmati momen mudik serta liburan dengan penuh kebahagiaan.