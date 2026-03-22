Kalianda (Lampost.co) — Arus kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi pantai di Lampung Selatan mengalami lonjakan signifikan pada momentum libur Idulfitri, Minggu, 22 Maret 2026. Guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung, jajaran Polsek Kalianda mengerahkan personel untuk melakukan pengamanan ketat di titik keramaian.

Antisipasi Kemacetan dan Keamanan Pengunjung

Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan Pantai Senaya, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, menjadi salah satu titik yang paling dipadati warga. Sejak pukul 10.00 WIB, kendaraan pribadi mulai memadati kantong-kantong parkir di area wisata primadona tersebut.Kapolsek Kalianda, IPTU Sulyadi, memimpin langsung jalannya patroli didampingi IPTU Yohanes dari fungsi intelijen serta Aiptu Hendra Susanto. Kehadiran aparat kepolisian ini bertujuan untuk memantau aktivitas masyarakat serta melakukan langkah preventif guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain melakukan pengawasan di bibir pantai, petugas juga difokuskan pada pengaturan lalu lintas di pintu masuk dan keluar objek wisata. Hal ini dilakukan menyusul tingginya volume kendaraan yang sempat menimbulkan antrean di sekitar lokasi.

IPTU Sulyadi menegaskan bahwa patroli ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tengah menikmati masa libur Lebaran 2026.

“Kami melaksanakan patroli untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, terutama di lokasi wisata yang mengalami peningkatan pengunjung saat libur Lebaran ini,” ujar IPTU Sulyadi di lokasi kegiatan.

Kondisi Terkini di Lapangan

Meski terjadi peningkatan jumlah pengunjung dibandingkan hari biasanya, pihak kepolisian menyatakan situasi di kawasan Pantai Senaya secara umum masih sangat terkendali. Belum ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol maupun kemacetan panjang yang melumpuhkan arus lalu lintas.

“Alhamdulillah, hingga saat ini situasi terpantau ramai namun tetap lancar. Arus lalu lintas masih terkendali dan tidak terjadi kemacetan yang berarti. Masyarakat juga terpantau cukup tertib dalam menikmati liburan bersama keluarga mereka,” tambah Sulyadi.

Pihak Polsek Kalianda memastikan akan terus meningkatkan frekuensi patroli di berbagai titik keramaian. Juga destinasi wisata favorit di wilayah Kalianda selama masa libur Idulfitri 1447 Hijriah ini. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap barang bawaan dan keselamatan anggota keluarga, terutama saat beraktivitas di sekitar pantai.