Kalianda (Lampost.co)– Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyiapkan terobosan baru dalam edukasi sejarah dengan menghadirkan ruang berbasis visual modern bertajuk Krakatau Historical Corner di lingkungan kantor bupati.

Program ini tidak sekadar menyajikan informasi, tetapi mengubah cara pandang publik terhadap Gunung Krakatau dari simbol bencana menjadi identitas dan kekuatan daerah.

Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, dengan Rektor Universitas Indonesia Mandiri, Rustono Farady Marta, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan itu, pihak kampus memaparkan konsep mini museum modern yang mengusung pendekatan storytelling visual. Narasi sejarah disusun kronologis, mulai dari letusan Krakatau hingga perkembangan wilayah dan kepemimpinan di Lampung Selatan dari masa ke masa.

Tak hanya menampilkan informasi statis, ruang ini dirancang interaktif. Pengunjung dapat menikmati narasi melalui voice over, animasi visual, hingga akses digital berbasis QR code untuk menggali informasi lebih dalam.

Konsep juga dilengkapi video pembuka, peta perkembangan wilayah, serta dokumentasi perjalanan para bupati sebagai bagian dari penguatan identitas daerah yang dikemas secara modern.

Rustono menegaskan, konsep ini bertujuan membangun perspektif baru bahwa Krakatau bukan sekadar bencana, melainkan sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat.

Jadi Citra Daerah

Sementara itu, Supriyanto menilai proyek ini memiliki nilai strategis, terutama dalam memperkuat citra daerah di mata publik.

“Konsep ini memberi nilai tambah. Tamu yang datang tidak hanya berkunjung, tetapi juga memahami Lampung Selatan secara lebih utuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Krakatau Historical Corner akan menjadi sarana promosi daerah yang efektif sekaligus memperkaya pengalaman edukasi berbasis teknologi.

Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan untuk mendapatkan arahan sebelum masuk tahap pengembangan.

Langkah ini menandai upaya serius Pemkab Lampung Selatan menghadirkan ruang sejarah yang tidak hanya informatif, tetapi juga imersif. Yakni menggabungkan edukasi, teknologi, dan identitas lokal dalam satu pengalaman.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News