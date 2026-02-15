Kalianda (Lampost.co) — Polsek dan Koramil Tanjungbintang menggelar patroli besar di wilayah Kecamatan Tanjungbintang dan Tanjungsari, Sabtu (14/2/2026). Agenda tersebut dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Poin Penting:

Kegiatan patroli besar berlangsung menjelang Ramadan 1447 Hijriah.

Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Uspika terlibat langsung dalam kegiatan.

Patroli fokus waktu rawan jelang berbuka dan setelah sahur.

Dalam kegiatan tersebut, juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, ada juga unsur pimpinan kecamatan (uspika) di kedua kecamatan.

Kegiatan patroli skala besar tersebut dengan berkeliling mengendarai motor dan berkunjung ke sejumlah tokoh di Kecamatan Tanjungbintang dan Tanjungsari.

Kapolsek Tanjungbintang, Kompol Edi Qorinas, mengatakan kegiatan patrol besar tersebut untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Tanjungbintang dan Tanjungsari tetap aman dan kondusif, menjelang Ramadan. “Kegiatan untuk menjaga siatuasi agar tetap aman dan kondusif menjelang bulan suci Ramadan. Dalam kegiatan ini, kami juga memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah masing-masing,” kata Kompol Edi Qorinas dalam keterangan tertulis kepada Lampost.co.

Mapping Wilayah

Kegiatan patroli skala besar tersebut juga untuk me-mapping beberapa wilayah yang menjadi target. Hal itu untuk meningkatkan kegiatan patroli selama kegiatan puasa Ramadan.

“Jadi kami sudah mapping beberapa wilayah yang menjadi target patroli dengan menyambangi kegiatan masyarakat. Terlebih menjelang berbuka puasa dan setelah sahur yang kerap menjadi konsentrasi berkumpulnya masyarakat. Dalam kondisi itu perlu adanya pengawasan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Rayon Militer (Danramil) Tanjungbintang, Kapten Tarekat, mengungkapkan pihaknya turut mendukung kegiatan patroli skala besar tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan patrol dengan menyapa masyarakat dan berkeliling bersama.

“Kami menyapa masyarakat menjelang puasa Ramadan untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap aman. Selain itu, kami juga bakal terus bersinergi dengan kepolisian maupun uspika agar bisa bersama-sama menjaga situasi kamtibmas,” ujarnya.

Dalam kegiatan patroli skala besar tersebut, tim berkeliling dengan rute start dari Mapolsek Tanjungbintang, Pasar Tanjungbintang, Budi Lestari, dan Trimulyo. Kemudian berlanjut ke Desa Sidomukti, Wonodadi, Wawasan, Bangun Sari, Mulyosari, Kertosari, Purwodadi Simpang, Sindangsari, Way Galih, Sukanegara, dan berakhir di Desa Galih Lunik.