Kalianda (Lampost.co) — Personel Polsek Palas terus meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah hukumnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional atau Asta Cita Presiden Republik Indonesia di tahun 2026.

Pada Sabtu, 7 Maret 2026 malam, sekitar pukul 20.07 WIB, personel Polsek Palas yang dipimpin oleh Aiptu M. I. menyambangi sejumlah toko sembako di Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Salah satu titik monitoring adalah toko milik warga berinisial H, di mana polisi berdialog langsung untuk mengecek ketersediaan pasokan.

Komitmen Stabilitas Pangan di Tengah Ramadan

Aiptu M. I. menjelaskan bahwa pemantauan ini merupakan instruksi rutin untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan mudah dan harga yang wajar, terutama di tengah bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kami melakukan pengecekan langsung ke toko-toko sembako guna memastikan ketersediaan bahan pokok masyarakat tetap aman serta harga masih dalam kondisi stabil, ujar Aiptu M. I. mewakili Kapolsek Palas pada Minggu, 8 Maret 2026.

Daftar Harga Sembako Maret 2026 di Palas

Berdasarkan hasil pengecekan polisi di lapangan, mayoritas harga kebutuhan dasar terpantau masih berada dalam batas normal. Berikut adalah rincian harga sejumlah komoditas di tingkat pedagang Desa Sukamulya:

Minyak Goreng Kemasan: Rp18.000 per kilogram

Gula Putih: Rp17.000 per kilogram

Tepung Terigu: Rp8.000 per kilogram

Tepung Tapioka: Rp9.000 per kilogram

Susu Kaleng (Indomilk): Rp12.000 per kaleng

Pemilik toko, H, mengonfirmasi bahwa sejauh ini pasokan dari distributor masih berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti. Meskipun permintaan biasanya merangkak naik mendekati Hari Raya Idulfitri, namun stok saat ini masih sangat mencukupi untuk kebutuhan warga sekitar.

Antisipasi Penimbunan

Selain memantau harga, kepolisian juga memberikan imbauan tegas kepada para pedagang agar tidak melakukan praktik penimbunan barang. Tindakan spekulasi yang merugikan masyarakat luas akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Kegiatan monitoring ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat Lampung Selatan dalam menjalani ibadah puasa tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga pangan yang ekstrem. Hingga berita ini diturunkan, situasi ekonomi dan keamanan di wilayah Palas terpantau aman dan kondusif. (TBN)