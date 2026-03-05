Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kamis, 5 Maret 2026 pukul 17.50 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Lampung Tengah, Kamis, 05 Maret 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 58.2 mm (17.50 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang – lebat hingga sangat lebat. Ini yang terjadi berpotensi menyebabkan peningkatan debit air secara signifikan. Kondisi ini dapat memicu banjir dan/atau banjir bandang. Terutama wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, daerah hilir, serta kawasan dengan kapasitas drainase terbatas.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak. Ini yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,” kata BMKG.

Sementara ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak wilayah Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bandar Mataram dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi. Banjir pada kawasan permukiman dan area rendah. Luapan sungai dan saluran irigasi. Genangan luas yang mengganggu akses transportasi. Potensi banjir bandang wilayah tertentu. Gangguan aktivitas masyarakat serta risiko keselamatan jiwa.

Lalu BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Lampung Tengah. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Segera menjauhi bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Siapkan rencana evakuasi jika kondisi memburuk. Ikuti arahan dari pihak berwenang, terus memantau informasi resmi dari BMKG

“Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Tindakan cepat dan tepat dapat mengurangi risiko dampak banjir,” tutupnya.