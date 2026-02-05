Bandar Lampung (lampost.co)– Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang terbengkalai. Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur yang telah mangkrak bertahun-tahun akan segera dibangun ulang.

Keputusan besar ini diambil setelah pemerintah daerah menerima hasil evaluasi teknis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Selain itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) telah meninjau langsung kondisi fisik bangunan di lapangan.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan kepastian tersebut di Bandar Lampung pada Rabu, 4 Februari 2026. Menurut Taufiqullah, struktur jembatan yang ada saat ini sama sekali tidak memenuhi spesifikasi dan standar kelayakan.

“Struktur lama tidak memenuhi syarat teknis yang ditentukan. Oleh karena itu, kami tidak merekomendasikan kelanjutan pembangunan di atas fondasi lama,” ujar Taufiqullah.

Pemerintah menyadari bahwa masyarakat sangat mendambakan jembatan penghubung antar desa tersebut segera berfungsi. Namun, aspek keselamatan publik menjadi pertimbangan paling utama dalam menentukan langkah perbaikan ini. Taufiqullah menegaskan bahwa jembatan harus benar-benar kokoh agar tidak menimbulkan ancaman bencana pada masa depan.

Akses Antar-Kecamatan

Secara historis, Jembatan Way Bungur merupakan proyek rintisan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Fasilitas ini sangat strategis karena menghubungkan akses antar-kecamatan di wilayah tersebut. Meskipun merupakan kewenangan kabupaten, Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan koordinasi dan pendampingan teknis.

Taufiqullah menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu penyebab utama terhentinya proyek tersebut. Sebelumnya, Pemprov Lampung juga telah membantu pembangunan satu unit abutment untuk mempercepat proses pengerjaan.

Kini, pembangunan ulang menjadi solusi final agar jembatan dapat berfungsi secara permanen dan aman. Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri masa mangkrak jembatan yang selama ini menghambat mobilitas warga.

Pemerintah optimis bahwa konstruksi baru nanti akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur yang handal menjadi kunci utama untuk memajukan konektivitas di wilayah Lampung Timur. (ANT)