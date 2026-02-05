Sukadana (Lampost.co)–– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Jembatan Way Bungur yang berada di Desa Kali Pasir, Kabupaten Lampung Timur.

Kunjungan pemerintah pusat ini menjadi angin segar bagi masyarakat, setelah penantian panjang terkait pembangunan jembatan vital penghubung antarwilayah setempat.

Dody Hanggodo mengatakan akan fokus terlebih dulu untuk mengatasi luapan air sungai yang menjadi penyebab banjir.

“Tahapan pertama, muara sungai harus dibersihkan dari tumpukan sedimen. Saya perintahkan bagian Teknik Sungai mencari cara paling cepat utk itu,” jelas Dody.

Selanjutnya, akan membangun tanggul penahanan sehingga sedimen atau lumpur tidak balik lagi ke muara sungai.

“Sekitar 10 km panjangnya. Segera membuat desain dan membangun tanggul tersebut,” kata Dody.

Dukungan Pemerintah Pusat

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang mereka berikan. Khususnya menjadikan pembangunan Jembatan Way Bungur sebagai salah satu prioritas nasional.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan seluruh masyarakat. Kkami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (5/2/2026)

“Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pembangunan jembatan ini mendapat perhatian serius,”lanjutnya.

Menurut Ela, keberadaan Jembatan Way Bungur memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas. Mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah pedesaan.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat tersebut juga sejalan dengan aspirasi dan harapan masyarakat setempat yang selama ini menginginkan infrastruktur yang layak dan aman.

“Yang membuat kami semakin terharu dan bangga, dukungan terhadap pembangunan jembatan ini juga datang langsung dari masyarakat. Ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga dalam upaya memajukan Lampung Timur secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ela menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah pusat.

Khususnya di bidang infrastruktur, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kunjungan Menteri PU ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami optimistis pembangunan Jembatan Way Bungur akan membawa dampak positif yang besar bagi kemajuan Lampung Timur,” imbuh Bupati Ela.