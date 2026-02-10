Kotabumi (lampost.co)–Struktur kepemimpinan birokrasi di Lampung Utara kini resmi memiliki komandan definitif. Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, melantik dan mengambil sumpah Intji Indriati sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten di Ruang Siger Setdakab, Selasa, 9 Februari 2026.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Seleksi Terbuka (Selter) tahun 2025. Dua pejabat eselon II lainnya juga turut ambil sumpah, yakni Dewi Setyawati sebagai Kepala Bappeda dan Iwan Purnama sebagai Kepala Kesbangpol.

Wabup Romli menegaskan bahwa penunjukan jajaran pimpinan baru ini untuk menjawab kebutuhan aparatur yang gesit dan adaptif. Ia menaruh harapan besar pada Sekda baru untuk membawa gerbong birokrasi menuju visi Lampura yang Bermartabat, Maju, Aman, dan Sejahtera.

“Keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada komitmen dan integritas seluruh aparatur. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk menjaga soliditas organisasi. Kemudian, meningkatkan sinergi lintas perangkat daerah, dan yang paling penting: hindari ego sektoral,” tegas Romli.

Wabup berharap pelantikan ini menjadi momentum bagi percepatan program kerja daerah, dengan harapan pejabat yang baru dilantik mampu memberikan kontribusi nyata dan mempertanggungjawabkan amanah mereka demi kemajuan masyarakat Lampung Utara.