Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tapis Berseri melakukan penertiban dan penataan lapak pedagang (los hamparan). Terutama lapak pedagang yang berada pada area parkir Pasar Tugu.

Kegiatan tersebut berlangsung sejak Senin, 6 April 2026 siang hari turut mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Termasuk jajaran Polsek Tanjung Karang Timur dan personel Polresta Bandar Lampung.

Usai apel kesiapan, kegiatan berlanjut dengan penataan serta pemberian imbauan kepada para pedagang yang beraktivitas pada lokasi tersebut.

Ketua PD Pasar Tugu, Supriyadi, meminta para pedagang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Termasuk Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 terkait pengelolaan pasar. Ia juga mengimbau pedagang untuk memindahkan barang dagangan ke lantai dua. Ini mengingat area yang selama ini tergunakan akan tertata ulang dan dibangun fasilitas penunjang.

Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol. Kurmen Rubiyanto mengajak seluruh pedagang untuk mendukung proses penataan. Ini demi menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.

Penertiban pada hari pertama difokuskan di sisi kanan area pasar dengan luas sekitar 15 x 10 meter. Dengan jumlah pedagang yang terdampak diperkirakan mencapai 116 orang. Kegiatan penataan akan berlanjut ke sisi kiri pasar pada hari berikutnya.

Berjalan Kondusif

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati mengatakan. Kehadiran polisi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses penertiban berjalan aman dan kondusif.

“Kami hadir untuk melakukan pengamanan sekaligus memastikan kegiatan penataan berjalan tertib. Selain itu, kami juga mengedepankan pendekatan humanis. Dengan mengimbau pedagang agar dapat bekerja sama mengikuti aturan yang berlaku,” ujar AKP Agustina

Kemudian ia menambahkan, penataan pasar diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kenyamanan masyarakat. Baik pedagang maupun pengunjung. “Dengan penataan yang baik. Harapannya, aktivitas Pasar Tugu menjadi lebih tertib, rapi, dan mendukung kelancaran perekonomian masyarakat,” katanya.