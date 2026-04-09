Kalianda (Lampost.co) — Kawasan Lapangan Pemda Kalianda, Lampung Selatan, menjadi salah satu pusat jajanan kuliner yang ramai dikunjungi warga, terutama pada sore hingga malam hari.

Lokasinya yang strategis di Jalan Kusuma Bangsa, menjadikan kawasan ini sebagai titik berkumpul warga sekaligus destinasi kuliner kaki lima.

Di sepanjang area lapangan hingga jalan utama, pengunjung dapat menemukan beragam pilihan makanan dengan harga terjangkau. Mulai dari bakso, mi ayam, sate, gorengan, siomay, asinan buah, hingga berbagai jenis minuman segar.

Selain sebagai pusat kuliner, Lapangan Pemda Kalianda juga menjadi salah satu landmark utama di daerah tersebut.

Kawasan ini merupakan pusat pemerintahan yang dikelilingi perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk kantor bupati.

Lokasinya juga strategis karena berdekatan dengan Tugu Pancasila di bundaran Kalianda, Tugu Adipura, serta Masjid Agung Kalianda. Hal tersebut menambah daya tarik sebagai tempat bersantai dan berfoto.

Kawasan ini juga kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti acara daerah, hingga pertunjukan hiburan lainnya. Hal tersebut membuat suasana di sekitar lapangan semakin hidup, terutama saat akhir pekan atau saat perayaan hari-hari tertentu.

Sejak Sore

Salah satu pedagang, Santi, mengaku telah lama berjualan di kawasan tersebut. Ia mengatakan bahwa pengunjung mulai ramai sejak sore hingga malam hari.

“Kalau sudah malam, apalagi malam minggu, biasanya semakin ramai. Banyak anak muda yang datang untuk nongkrong di sini,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung, Sari, mengaku sering mengunjungi kawasan tersebut sepulang sekolah.

“Saya sekolah di dekat sini, jadi setiap pulang sekolah pasti mampir dulu ke sini untuk jajan dan nongkrong bareng teman-teman,” ujarnya.

Pengunjung lainnya, Risma, mengaku tidak terlalu sering datang karena jarak rumahnya cukup jauh. Namun, setiap kali berada di Kalianda, ia selalu menyempatkan diri untuk mampir.

“Tempat ini cocok untuk istirahat dan jajan karena pilihan makanannya banyak dan harganya terjangkau. Selain itu, lokasinya dekat dengan Masjid Agung, jadi lebih nyaman,” ujarnya.

Dengan suasananya yang ramai, pilihan kuliner yang beragam, serta lokasi yang strategis. Kawasan Lapangan Pemda Kalianda menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga maupun teman.

(Intan Tyas/Magang)