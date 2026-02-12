Bandar Lampung (Lampost.co): Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung mengakselerasi persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Tahun 2026. Adapun sebagai awalan yakni memulai verifikasi cabang olahraga (cabor) di seluruh kabupaten/kota se-Lampung pada Februari 2026.

Ketua Tim Persiapan Porprov X Margono Tarmudji memimpin langsung rapat persiapan di Kantor KONI Lampung, Kamis, 12 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, jajaran panitia menyepakati langkah verifikasi sebagai tahapan awal untuk memastikan kesiapan daerah.

Margono menegaskan tim akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan administrasi, memastikan kepengurusan cabor aktif, serta mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung di masing-masing daerah.

Ia menekankan verifikasi bukan sekadar pendataan administratif, melainkan bagian dari proses pembinaan dan penataan organisasi. Hal itu agar pelaksanaan Porprov X 2026 berlangsung tertib, terukur, dan berkualitas.

KONI Lampung juga menyusun tahapan kerja secara sistematis. Pada Februari 2026, tim melakukan verifikasi faktual ke KONI kabupaten/kota. Pada Maret 2026, tim merekap seluruh hasil verifikasi. Menjelang akhir Maret 2026, KONI menetapkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan sekaligus menyusun regulasi teknis. Selanjutnya, pada April 2026, KONI menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) untuk mematangkan seluruh keputusan.

Dalam proses verifikasi, tim memfokuskan penilaian pada tiga aspek utama. Pertama, legalitas administrasi dan keaktifan pengurus cabang olahraga. Kedua, kelayakan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Ketiga, pemetaan potensi cabang olahraga yang paling siap bertanding di setiap kabupaten/kota.

Melalui persiapan sejak dini, KONI Lampung menargetkan Porprov X tidak berhenti sebagai ajang seremonial. Margono menegaskan Porprov harus menjadi ruang pembinaan dan kawah candradimuka yang melahirkan atlet berprestasi serta mampu bersaing di tingkat nasional.