Bandar Lampung (Lampost.co) — Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi mengunjungi Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut untuk memastikan kesiapan angkutan menjelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M.

“Kita bersama gubernur dan jajaran melakukan koordinasi yang melibatkan semua stakeholder terkait,” katanya usai Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 1447 H/2026 M di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 17 Februari 2026.

Kemudian ia mengatakan, Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera, maka mobilitas kendaraan dan orang akan tinggi. Oleh sebab itu, semua stakeholder perlu melakukan persiapan-persiapan.

“Kita memastikan bahwa saudara-saudara kita yang akan bepergian dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera dan sebaliknya dapat terlayani dengan baik,” katanya.

“Kita juga belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024-2025 kemarin, Alhamdulillah kita bisa melakukan pengaturan dengan baik. Harapannya di tahun 2026 ini kita bisa melakukan mobilitas lebih baik,” tambahnya.

Potensi Cuaca Buruk

Selanjutnya, Menteri Perhubungan juga mengingatkan mengenai potensi cuaca buruk yang berpotensi terjadi. Mengingat Provinsi Lampung memiliki transportasi laut, udara, dan darat.

Ia juga mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BMKG mengenai informasi terbaru cuaca.

“Mengenai cuaca buruk, kita berkoordinasi dengan BMKG, bila perlu kita buatkan modifikasi cuaca. Kita juga membuat posko-posko pelayanan,” katanya.