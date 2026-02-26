Bandar Lampung (Lampost.co) – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Batalyon Infanteri (Yonif) TP 848/Satya Pandya Cakti, Kamis, 26 Februari 2026. Lokasinya pada Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas mako. Serta memastikan keberhasilan program ketahanan pangan mandiri yang dikelola oleh satuan tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung pemanfaatan lahan strategis seluas 59 hektar. Lahan ini merupakan sinergi hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung seluas 45 hektare dan Pemkab Lampung Tengah seluas 14 hektar

Saat ini, Yonif TP 848/SPC diperkuat oleh 603 personel yang tidak hanya terlatih secara militer. Pasukan ini juga aktif mengelola sektor agribisnis.

Sementara Yonif TP 848/SPC sendiri menunjukkan keseriusan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Melalui pengelolaan lahan produktif, seperti lahan jagung seluas 40 hektar. Lahan ini terfokuskan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak secara mandiri. Kemudian lahan tebu seluas 10 hektar.

Selanjutnya pada sektor Peternakan & Perikanan, Yonif TP 848/SPC juga melakukan budidaya lele dengan populasi mencapai 45.000 ekor, peternakan ayam petelur dengan kapasitas 3.000 hingga 6.000 ekor, serta pengembangan ternak kambing kurban.

Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita. Kasdam XXI/Radin Inten Brigjen TNI Andrian Susanto. Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana dan Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri.