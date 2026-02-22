Metro (lampost.co)–Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani Metro membantah kabar yang menyebutkan pihaknya menolak Bambang Siswanto, warga Punggur, Lampung Tengah, yang menjadi korban gigitan ular berbisa pada Sabtu lalu. Rumah sakit menegaskan bahwa penanganan awal telah diberikan sebelum pasien dirujuk ke fasilitas lain.

Direktur RSUD A Yani Metro, dr. Fitri Agustina, menjelaskan pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat selalu melalui proses triage. Proses itu merupakan pemeriksaan awal untuk menentukan tingkat kedaruratan. Dalam kasus Bambang, petugas medis langsung memberikan tindakan pencegahan darurat.

“Petugas kami langsung memberikan penanganan awal di IGD dengan melepas tali pengikat pada luka dan mengedukasi keluarga mengenai teknik imobilisasi agar bisa ular tidak cepat menyebar,” jelas dr. Fitri, Sabtu, 21 Februari 2026.

Kendala Stok Serum

Persoalan muncul saat tim medis melakukan pengecekan ketersediaan Serum Anti Bisa Ular (SABU). dr. Fitri mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, stok serum spesifik yang dibutuhkan pasien sedang dalam kondisi kosong di farmasi rumah sakit.

Menurutnya, memaksakan pasien untuk tetap bertahan di fasilitas yang tidak memiliki ketersediaan obat penawar justru merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan nyawa.

“Mempertahankan pasien tanpa ketersediaan obat yang memadai justru akan membahayakan nyawa mereka. Kami harus mengambil keputusan cepat demi keselamatan pasien,” tegasnya.

Rujukan Bentuk Tanggung Jawab

Petugas kemudian merujuk pasien ke rumah sakit rekanan yang telah dikonfirmasi memiliki stok serum yang dibutuhkan. Langkah ini agar Bambang segera mendapatkan penanganan definitif secara cepat dan tepat.

“Langkah merujuk pasien bukanlah bentuk pengabaian, melainkan bentuk tanggung jawab medis. Kami memastikan pasien mendapatkan terapi spesifik yang kebetulan tidak tersedia di fasilitas kami pada saat itu,” pungkas dr. Fitri. (ANT)