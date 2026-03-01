Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 1 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, berikut cuaca Provinsi Lampung cerah berawan.
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan wilayah Pesisir barat, Lampung Barat, dan Tanggamus.
Siang-sore hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagian Pesawaran dan Pringsewu.
Malam hari:
Prakiraan cerah berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Timur.
Dini hari:
Pakiraan cerah berawan – berawan.
Sementara secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 17 knots (9 – 32 Km/Jam). Kemudian auhu udara zecara umum berkisar antara 22,0 °C – 33,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 31,0 °C. Lalu kelembapan udara secara umum berkisar antara 50% – 93%.
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Way kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.