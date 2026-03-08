Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 8 Maret 2026 cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung waspada hujan.
Pagi hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat.
Siang-sore hari:
Prakirakan hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakirakan hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Dini hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan.
Sementara secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 21 knots (9 – 40 Km/Jam). Selatnya suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 30,0 °C kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 68% – 100%.
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari pada wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan. Lalu siang dan sore hari wilayah Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Way Kanan. Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.
Kemudian malam hari wilayah Pringsewu, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Sementara dini hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan.