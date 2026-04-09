Bandar Lampung (Lampost.co) — Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng merek Minyakita di sejumlah pasar di Lampung belakangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) bagi perusahaan eksportir minyak sawit.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Zimmi Skil, menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan ekspor minyak sawit diwajibkan terlebih dahulu memenuhi kewajiban DMO dengan menyediakan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk produk Minyakita.

Menurutnya, apabila perusahaan tidak melakukan ekspor, maka kewajiban memproduksi Minyakita juga tidak berlaku. Kondisi tersebut turut memengaruhi pasokan di pasar.

“Selain itu, penyaluran bantuan pangan dari pemerintah juga ikut memengaruhi ketersediaan Minyakita di pasar. Dalam program bantuan pangan, setiap penyaluran beras sekitar 10 kilogram disertai bantuan Minyakita sekitar dua hingga empat liter,” ujarnya.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut menyebabkan sebagian pasokan Minyakita dialihkan untuk kebutuhan bantuan pangan. Sehingga distribusi di pasar menjadi berkurang.

Meningkatnya Kebutuhan

Zimmi menambahkan, kelangkaan yang terjadi saat ini juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan saat menjelang Hari Raya Idulfitri serta tambahan program bantuan pangan dari pemerintah.

Meski demikian, Lampung sebenarnya memiliki kuota ekspor minyak sawit yang setiap tahunnya telah memiliki deposit DMO. Namun, perusahaan harus menyelesaikan kewajiban DMO terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Di tengah kondisi tersebut, pihaknya menyarankan masyarakat untuk sementara dapat menggunakan alternatif minyak goreng lain seperti minyak goreng curah premium maupun kemasan premium yang masih tersedia di pasaran.

“Kami berharap setelah program bantuan pangan selesai, distribusi Minyakita dapat kembali normal dan pasokan di pasar kembali stabil,” katanya.

Saat ini, pemerintah daerah masih memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran. Hingga kini, situasi masih berada pada ambang batas dan belum memerlukan intervensi melalui operasi pasar atau pasar murah.