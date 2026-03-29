Bandar Lampung (Lampost.co) – PT. Hutama Karya terus memantau perkembangan trafik kendaraan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seiring berlangsungnya arus balik Lebaran 2026.

Pada periode 28 Maret 2026, trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama terpantau masih mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal. Khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

“Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat pada masa arus balik Lebaran masih tetap tinggi berbagai wilayah,” kata Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT. Hutama Karya, Hamdani dalam siarannya, Minggu, 29 Maret 2026.

Kemudian secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 213.826 kendaraan, atau meningkat 100,18% daripada trafik normal. Pemantauan terlaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen.

“Terutama untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” katanya.

Selanjutnya ia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode arus balik Lebaran.

Pengguna jalan harapannya mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima. Serta beristirahat pada rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud melayani sepenuh hati,” katanya.

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 28 Maret 2026):

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 26.512 kendaraan atau meningkat 95,75% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 30.424 kendaraan atau meningkat 117,07% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 12.642 kendaraan atau meningkat 53,09% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 3.305 kendaraan atau meningkat 61,69% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 22.890 kendaraan atau meningkat 42,95% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 16.637 kendaraan atau meningkat 171,23% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 19.131 kendaraan atau meningkat 86,03% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang terkelola oleh PT. Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 44.204 kendaraan atau meningkat 117,48% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 17.765 kendaraan atau meningkat 85,73% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 13.640 kendaraan atau meningkat 311,71% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 6.676 kendaraan atau meningkat 101,21% daripada trafik normal.

Rekap Trafik Ruas Tol Fungsional Periode Arus Balik Lebaran 2026 (Periode 28 Maret 2026):