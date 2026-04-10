Bandar Lampung (lampost.co)–Kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung lebih fleksibel mulai Jumat, 10 April 2026. Hal itu menindaklanjuti instruksi pusat mengenai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai adaptasi pola kerja modern yang lebih efisien.

Meski ruang kerja berpindah ke kediaman masing-masing, Sekda Lampung Marindo Kurniawan menjamin urusan publik tidak akan terbengkalai. Para pemegang kebijakan kunci di level Eselon I dan II, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga unit layanan dasar seperti kesehatan dan perizinan, tetap wajib hadir secara fisik di kantor.

“ASN melaksanakan WFH, kecuali pejabat eselon I dan II, kepala OPD, serta unit yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan,” tegas Sekda, Kamis, 9 April 2026.

Pemprov Lampung menyiagakan aplikasi SIKAP dengan fitur geo-tagging. Teknologi ini memungkinkan pemantauan titik koordinat lokasi pegawai secara presisi.

Setiap pagi pukul 07.30 WIB, seluruh ASN yang bertugas secara daring wajib mengikuti koordinasi virtual. Kepala unit kerja masing-masing memimpin rapat.

“Hasil absensi akan kami lapor ke BKD untuk rekap secara sistematis. Jika ada pelanggaran lokasi atau ketidakhadiran dalam rapat daring, kami akan melakukan evaluasi tegas hingga pembatasan hak melalui sistem,” katanya.

Penghematan Anggaran

Sekda juga mengatakan bahwa kebijakan itu mampu menekan biaya rutin kantor, mulai dari pemakaian listrik, air, hingga kebutuhan alat tulis kantor. Biasanya menyedot anggaran cukup besar.

Selain itu, perjalanan dinas yang bersifat koordinatif akan beralih ke pertemuan daring. Setiap OPD menghitung potensi penghematan dana, kemudian teralokasikan kembali dalam skema APBD Perubahan.

“Harapannya bukan hanya sekadar menjalankan rutinitas WFH, tetapi ada dampak nyata berupa penghematan anggaran negara dan efisiensi kerja yang terukur,” ujarnya.