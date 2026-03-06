Menggala (Lampost.co) — Sebuah video memperlihatkan seorang oknum kepala sekolah di Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang diduga tengah pesta narkoba.

Dalam video berdurasi 49 detik itu, oknum kepala sekolah itu tampak tengah duduk di dalam suatu ruangan bersama rekannya.

Ia lantas menghisap sebuah selang diduga pipet yang diikuti dengan seorang rekannya menyalakan korek api.

Oknum kepala sekolah berinisial S membenarkan seorang lelaki berkaos hitam yang tengah duduk dan diduga tengah pesta narkoba merupakan dirinya. Namun ia mengaku, jika peristiwa di video yang tersebar itu sudah berlangsung lama.

“Itu video lama. Kejadiannya di Menggala,” kata S saat memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di Kantor PWI Tulangbawang, Jumat, 6 Maret 2026.

S berdalih, jika ia dijebak oleh orang yang terekam dalam video bersamanya.

“Saya dipanggil disuruh masuk, disuruh ngisab (diduga sabu), enggak ada barang lagi. Terus saya keluar,” ungkapnya.

Suasana klarifikasi sempat tegang, lantraan dia sempat mengancam wartawan jika memberitakan videonya yang tersebar dan diduga tengah menghisap sabu.

“Kalian naikin, awas. Saya tuntut kalian bahwa berita ini pencemaran nama baik,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang, M Ami Ismed Iswandi Balau mengaku akan melakukan konfirmasi terhadap oknum yang bersangkutan.

“Nanti kita panggil dulu yang bersangkutan,” ujar Ami Balau.