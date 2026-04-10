Bandar Lampung (Lampost.co) — Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan tahun 2026-2031 resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Pengucapan sumpah tersebut langsung disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran kabinet.

Ketua Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Lampung, Edi Agus Yanto, menyambut baik atas pelantikan 9 Komisioner Ombudsman RI tersebut.

“Masyarakat menaruh harapan besar kepada Ombudsman Republik Indonesia yang baru saja dilantik. Agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengawasi kualitas pelayanan publik Indonesia,” katanya, Jumat, 10 April 2026.

Kemudian ia mengatakan saat ini berbagai persoalan pelayanan mulai dari birokrasi yang berbelit, maladministrasi, hingga praktik penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu ia berharap Ombudsman RI hadir sebagai lembaga yang benar-benar independen, berani, dan berpihak kepada masyarakat.

Harapan Masyarakat

Selanjutnya ia menyampaikan bahwa masyarakat juga memiliki beberapa harapan. Pertama, Ombudsman mampu menindak tegas setiap bentuk maladministrasi tanpa pandang bulu. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik.

Ketiga, lebih dekat dengan masyarakat, terutama daerah-daerah yang selama ini sulit mengakses keadilan.

Keempat, responsif terhadap laporan masyarakat dengan proses yang cepat, tepat, dan profesional. Kelima, menjadi jembatan keadilan antara rakyat dan pemerintah.

“Lebih dari itu, kami berharap Ombudsman RI tidak hanya menjadi pengawas. Tetapi juga agen perubahan yang mendorong reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berintegritas, humanis, dan berkeadilan,” katanya.

Selanjutnya teriring doa semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keberanian, dan komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terlebih Presiden Prabowo Subianto memiliki program luar biasa seperti MBG dan koperasi desa merah putih. Program ini harus mendapat perhatian serius dari Ombudsman RI dan kepala perwakilan tiap provinsi, khususnya di Lampung.

“Jangan sampai pelayanan dari program nasional tersebut tidak melayani secara optimal kepentingan masyarakat,” katanya.

Selanjutnya ia memberikan selamat kepada Fikri Yasin sebagai Komisioner Ombudsman RI 2026-2031. Fikri Yasin merupakan putra daerah Provinsi Lampung dan juga Bendahara Umum Koordinator Nasional Forum Komunikasi Alumni (FOKAL) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).