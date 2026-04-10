Bandar Lampung (Lampost.co) — Pimpinan Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031 menyatakan kesiapan untuk mengawal dan memperkuat pengawasan pelayanan publik.

Hal ini disampaikan usai pengucapan sumpah/janji jabatan di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jumat, 10 April 2026.

Dalam keterangannya, Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031, Hery Susanto, menegaskan komitmennya. Terutama untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mendukung terwujudnya program prioritas nasional.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik secara optimal. Termasuk dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Pemerintah,” ujar Hery.

Hery Susanto juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Ombudsman RI. Seperti perluasan akses pengaduan masyarakat, penyelesaian laporan masyarakat sesuai standar manajemen mutu, dan optimalisasi pencegahan maladministrasi tingkat penyelenggara pelayanan publik.

Serta penguatan dan penyelarasan regulasi dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang proporsional.

Pengangkatan Pimpinan Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun sembilan Anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, yakni Hery Susanto (Ketua merangkap Anggota) dan Rahmadi Indra Tektona (Wakil Ketua merangkap Anggota).

Serta Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robert Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan sebagai Anggota.

Pada hari yang sama, juga terselenggarakan Serah Terima Jabatan Pimpinan dari Masa Jabatan 2021-2026 kepada Masa Jabatan 2026-2031 di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses serah terima kepemimpinan. Terutama dalam menjaga konsistensi dan kualitas pengawasan pelayanan publik. Serta turut dihadiri oleh pimpinan Ombudsman RI Masa Jabatan 2021-2026.

Harapan Baru

Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2021-2026, Mokhammad Najih, menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap kepemimpinan baru Ombudsman RI.

“Kami menyambut baik kepemimpinan baru dengan semangat yang dapat membawa Ombudsman RI semakin maju dan progresif. Kami juga berharap terdapat kesinambungan agenda kepemimpinan. Sehingga Ombudsman RI dapat terus memberikan kontribusi yang bermakna bagi bangsa dan negara,” ujar Najih.

Kemudian Najih juga berpesan agar seluruh jajaran insan Ombudsman RI mendukung kepemimpinan baru. Sehingga Ombudsman RI semakin optimal dalam menjalankan mandat undang-undang. Serta menjadi garda terdepan dalam perbaikan pelayanan publik di Indonesia.