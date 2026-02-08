Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memacu geliat pariwisata dan kemaritiman. Apalagi Lampung memiliki potensi pariwisata dan maritim yang luar biasa.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Pembahasan Kerja Sama Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Kemaritiman di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat, 6 Februari 2026.

Direktur Utama PT Damai Fajar Sentosa (DFS) Achmad Widjaja menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi maritim yang sangat strategis, baik dari sisi geografis maupun peluang ekonomi.

Kemudian ia menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman di Lampung.

“Kami berharap kehadiran PT DFS dapat diterima dan didukung. Sehingga kami bisa berkontribusi langsung dalam memajukan sektor maritim dan pariwisata di Lampung,” ujarnya.

Berikan Kontribusi

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menilai kehadiran PT DFS berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sektor kemaritiman.

Khususnya pada industri perikanan, pembangunan dan perbaikan kapal, serta transportasi laut yang mendukung sektor pariwisata.

“Lampung memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Kami harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem industri maritim di daerah,” ujar Gubernur Mirza.