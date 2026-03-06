Bandar Lampung (Lampost.co) — Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menyerahkan satu unit rumah non-dinas subsidi kepada Koptu Bahrul Rokhim.

Penyerahan ini berlangsung di Perumahan Manggo Green Village, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Rabu, 4 Maret 2026.

Penyerahan hunian ini merupakan bagian dari program santunan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) bagi prajurit yang gugur maupun yang mengalami cacat tingkat II Golongan III C saat menjalankan tugas negara. Kegiatan penyerahan ini dilakukan secara simbolis melalui konferensi video (Vicon) bersama KASAD.

Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pemberian rumah ini adalah bentuk penghargaan tertinggi dan komitmen TNI AD dalam menjamin kesejahteraan keluarga prajurit.

“Ini adalah tanggung jawab moral dan komando. Kami ingin memastikan setiap prajurit yang telah berkorban demi bangsa, baik yang gugur maupun cacat tugas, tetap mendapatkan perhatian dan hunian yang layak bagi keluarganya,” ujar Pangdam, Kamis, 5 Maret 2026.

Bantuan Tambahan

Tak hanya menyerahkan kunci rumah di Blok B Nomor 37 tersebut. Pangdam juga memberikan bantuan tambahan untuk melengkapi isi hunian agar siap mereka tempati dengan nyaman.

Bantuan tersebut meliputi pemasangan kanopi teras. Serta pengadaan furnitur dan alat elektronik seperti meja dan kursi tamu. Kemudian dua unit spring bed, lemari, bufet, televisi, kulkas, hingga gorden jendela.

“Bantuan tambahan ini diharapkan bisa langsung menunjang kenyamanan keluarga penerima. Sehingga mereka tidak perlu repot lagi saat mulai menempati rumah ini,” kata Pangdam.

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan haru ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran TNI AD tentang pentingnya solidaritas.

Melalui program ini, pimpinan TNI AD berharap dapat memberikan solusi nyata bagi keluarga prajurit yang membutuhkan kepastian tempat tinggal.

Koptu Bahrul Rokhim bersama istri yang hadir langsung di lokasi menyampaikan rasa syukur atas perhatian besar dari pimpinan TNI AD dan Kodam XXI/Radin Inten terhadap masa depan keluarga mereka.