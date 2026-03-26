Kalianda (Lampost.co) — Pantai Baturame di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, menjadi pilihan bagi pengunjung yang menginginkan suasana pantai yang tidak terlalu ramai dan lebih nyaman untuk dinikmati bersama keluarga.

Salah satu pengunjung, Sela, mengaku memilih berlibur ke Pantai Baturame karena kondisi pantai yang cukup sepi. Sehingga memudahkannya dalam mengawasi anak-anak saat bermain di tepi pantai.

“Saya ke sini bareng suami dan anak-anak. Saya lebih pilih ke sini karena tidak terlalu ramai, jadi ngawasi anak lebih kelihatan,” ujarnya.

Gratis

Hal serupa juga disampaikan oleh pengunjung lainnya, Nur. Ia mengaku tertarik datang ke Pantai Baturame karena tidak ada biaya masuk.

“Saya memilih datang ke sini karena masuknya gratis, cuma bayar parkir. Tempatnya juga bersih, anak saya bisa puas main pasir di sini. Harapannya semoga pantainya tetap seperti ini, karena kalau mau ke pantai untuk santai tidak perlu bayar mahal,” ungkapnya.

Selain karena suasananya yang tenang, Pantai Baturame juga menjadi tempat favorit untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset.

Hal tersebut disampaikan oleh Kiya, salah satu pelaku UMKM yang telah lama berjualan di kawasan tersebut.

“Saya jualan di sini sudah lama. Biasanya ramai kalau sore, karena pengunjung datang untuk menikmati sunset,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan gazebo di sekitar pantai juga menambah kenyamanan pengunjung saat bersantai sambil menikmati suasana senja.

Dengan suasana yang tidak terlalu ramai, pemandangan laut yang indah, serta fasilitas sederhana yang mendukung. Pantai Baturame menjadi alternatif wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan laut dengan lebih santai.

(Intan Tyas/Magang)