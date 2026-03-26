Kalianda (Lampost.co) — Pantai Baturame di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai dengan lebih tenang dan nyaman.

Berbeda dengan sejumlah destinasi pantai lain yang cenderung ramai, Pantai Baturame menawarkan suasana yang tidak terlalu ramai. Kondisi ini membuat pengunjung dapat lebih leluasa menikmati pemandangan laut yang jernih dan bersih.

Selain itu, keberadaan bebatuan alami di sepanjang pesisir menambah nilai estetika pantai. Bebatuan tersebut dimanfaatkan pengunjung sebagai spot berfoto sambil menikmati keindahan laut.

Pantai ini juga tergolong ramah di kantong karena tidak ada biaya masuk. Pengunjung hanya perlu membayar parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil.

Makanan dan Minuman

Di area pantai, berbagai pelaku UMKM turut meramaikan suasana dengan menjajakan beragam makanan dan minuman. Mulai dari makanan ringan, makanan berat, hingga minuman segar seperti kelapa muda yang banyak diminati pengunjung.

Suasana yang tidak ramai juga memberikan keuntungan bagi keluarga, khususnya orang tua yang mengawasi anak-anaknya bermain atau berenang di tepi pantai.

Meski demikian, pengunjung tetap berhati-hati saat beraktivitas di pantai, terutama saat berenang. Serta memastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan.

