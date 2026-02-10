Bandar Lampung (Lampost.co) — Kenyamanan perjalanan masyarakat saat libur Imlek 2026 menjadi fokus utama pengelola jalan tol. Pihaknya memastikan kondisi jalan zero pothole atau program pemeliharaan jalan yang bertujuan memastikan kondisi jalan bebas dari lubang.

“Perhatian utama pada libur Imlek kali ini adalah rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan,” kata Direktur Operasi PT Hakaaston (HKA), Martin Nababan dalam siarannya, Selasa, 10 Februari 2026.

Menjelang libur Hari Raya Imlek, HKA menyiagakan layanan operasional dan pemeliharaan pada total 989,55 km ruas tol yang mereka kelola. Langkah ini menjaga jalan tetap mulus dan bebas dari lubang. Kebersihan rest area juga mereka pastikan terjaga.

Pemeliharaan

Di lapangan, pekerjaan pemeliharaan dilakukan dengan menargetkan titik-titik yang berpotensi menurunkan kenyamanan berkendara.

Segmen yang membutuhkan penanganan segera langsung mereka tangani agar kualitas permukaan jalan tetap terjaga. Upaya ini untuk menjaga kondisi zero pothole selama periode layanan libur Imlek.

“Kami ingin masyarakat yang bepergian untuk silaturahmi atau berwisata bisa merasa tenang. Jalan kami jaga tetap mulus, dan rest area kami pastikan bersih serta nyaman untuk beristirahat,” ujarnya.

Di sisi fasilitas, pengelolaan kebersihan dan kelayakan rest area turut mereka perkuat, khususnya di Rest Area ruas Bakauheni–Terbanggi Besar. Pemeriksaan mereka fokuskan pada kondisi toilet, area parkir, dan ruang publik.

Sebanyak 12 unit toilet siap digunakan oleh pengguna jalan, dengan dukungan petugas kebersihan yang mereka siagakan melalui pola kerja tiga shift.

Untuk periode libur Hari Raya Imlek, puncak pergerakan diproyeksikan terjadi pada Sabtu (14/2) mendatang, dengan kondisi lalu lintas secara umum berada pada kategori normal terkendali, dengan kenaikan lokal dan temporer.

Dengan kesiapan ruas, penguatan pelayanan rest area, serta dukungan sistem operasi, pihaknya menjaga kelancaran mobilitas libur Imlek 2026. Upaya ini agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

Ia juga berkomitmen menjaga layanan jalan tol tetap andal. Langkah ini dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pengguna.