Bandar Lampung (Lampost.co) – Polsek Tanjung Karang Barat menggelar patroli jalan kaki kawasan padat aktivitas. Hal ini guna mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban lalu lintas.

Kegiatan tersebut terlaksanakan sepanjang Jalan Brigjen Katamso, area Simpur Center, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Senin (6/4/2026).

Dalam patroli itu, personel kepolisian menyisir lokasi secara berjalan kaki sekaligus melakukan penertiban di lapangan. Petugas juga memberikan himbauan langsung kepada para juru parkir agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir kendaraan roda dua.

Langkah ini untuk menyusul kerapnya terjadi kepadatan arus lalu lintas kawasan tersebut yang terpicu oleh parkir kendaraan di badan jalan.

Kemudian petugas menegaskan, penggunaan bahu jalan sebagai area parkir tidak hanya melanggar aturan. Tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain penertiban, polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif. Dengan memberikan edukasi kepada para juru parkir agar lebih tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, mengatakan patroli ini merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian. Terutama dalam menjaga ketertiban ruang publik, khususnya pada titik-titik rawan kemacetan.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan himbauan kepada juru parkir agar tidak menggunakan bahu jalan. Harapannya, arus lalu lintas tetap lancar dan masyarakat merasa nyaman saat beraktivitas,” ujar AKP Agustina.

Ia menambahkan, kegiatan patroli dan penertiban akan terus terlaksanakan secara rutin guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Terutama kawasan pusat aktivitas ekonomi.