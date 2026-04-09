Way Kanan (lampost.co)— Akses wilayah Rebang Tangkas, Way Kanan, akan semakin aman dan nyaman dengan pembangunan ruas Kasui–Air Ringkih. Proyek strategis itu akan mendongkrak taraf ekonomi masyarakat.

Kepala Kampung Gunung Sari, Irsan Malik, menegaskan bahwa pembangunan akan mengubah pola penyaluran hasil bumi di sentra sawit terbesar di Way Kanan tersebut.

“Selama ini, rusaknya jalan telah membatasi ruang gerak ekonomi kami. Akibatnya biaya logistik mahal, hingga risiko kecelakaan yang menghantui aktivitas sehari-hari,” ujar Malik di lokasi, Rabu, 8 April 2026.

Sebagai wilayah penghasil sawit, Rebang Tangkas sangat bergantung pada akses jalan untuk membawa hasil panen ke pabrik. Selama ini, kerusakan jalan memaksa petani dan pedagang menanggung kerugian akibat keterlambatan penyaluran.

“Jalan ini benar-benar urat nadi kami. Ketika aksesnya buruk, semua terdampak, dari petani hingga pedagang. Dengan perbaikan ini menjadi semangat baru bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain dampak ekonomi lokal, pembangunan ruas ini memiliki nilai strategis nasional. Jalur ini bisa menjadi rute jalan pintas Lampung dengan Sumatera Selatan.

Jika seluruh ruas tersambung hingga perbatasan, waktu tempuh dari Muara Dua (Sumsel) menuju Bandar Lampung terpangkas hingga 1,5 jam. Lantaran pengendara tidak perlu lagi memutar melalui jalur Martapura.

Dari Aspal ke Beton

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian khusus dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,319 miliar khusus untuk ruas Kasui–Air Ringkih. Penanganan sepanjang 5,6 kilometer ini mengalami peningkatan spesifikasi teknis yang signifikan. Metode konstruksi mengganti aspal biasa (hotmix) menjadi beton (rigid pavement) demi daya tahan jangka panjang.

Pelebaran jalan yang semula hanya 3,5 meter kini menjadi 6 meter. Total lebar dengan tambahan bahu jalan di kedua sisi, total lebar jalan kini mencapai 8 meter.

Pemprov Lampung menggelontorkan dana Rp172 miliar untuk membenahi infrastruktur Way Kanan yang mencakup 7 paket pekerjaan pada 13 ruas jalan prioritas,